Руският президент Владимир Путин е напуснал в отлично настроение срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп в китайския град Шънджън. Основна тема на разговорите е била войната в Украйна, съобщи дипломатическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от Ройтерс и ТАСС. Срещата между двамата президенти е продължила около 40 минути и е преминала добре. Обсъдени са също отношенията между Москва и Вашингтон и подготовката за предстоящите тристранни преговори с китайския лидер Си Цзинпин.

Кремъл разкри какво са обсъдили двамата президенти

„Обсъдиха подготовката за тристранната среща на върха и някои въпроси, свързани с двустранните ни отношения. Естествено, засегнаха и въпроса за разрешаването на украинския конфликт“, заяви Юрий Ушаков пред журналисти след приключването на разговора.

По думите му срещата е преминала в положителна атмосфера, а Владимир Путин я е напуснал „в отлично настроение“. Дипломатическият съветник обаче уточни, че не са били направени големи съобщения или обявени конкретни договорености.

„Не са правени особено важни изявления, тъй като се готвим за най-важната среща, която ще бъде в тристранен формат“, обясни Ушаков.

Разговорът между Тръмп и Путин се състоя в отделно помещение на конферентния център на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Преди началото му американският президент демонстрира приятелско отношение към руския си колега, нарече го свой приятел и заяви, че очаква много положителни резултати от контактите им. Журналистите бяха изведени от залата само 58 секунди след пристигането на Тръмп.

Нови дипломатически усилия за Украйна

Двамата президенти се срещнаха за първи път лице в лице след разговорите си в Аляска през август 2025 г. Тогава те обсъдиха възможностите за прекратяване на войната в Украйна, но не постигнаха споразумение за спиране на бойните действия.

През последните седмици Вашингтон активизира дипломатическите усилия за намиране на решение на конфликта. На 10 и 11 ноември в Абу Даби се проведе нов кръг преговори между представители на Русия и Украйна с американско посредничество. Сред основните въпроси остават условията за прекратяване на войната и бъдещите гаранции за сигурност.

Сега вниманието е насочено към тристранната среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин в Шънджън. Освен войната в Украйна сред очакваните теми са контролът върху ядрените оръжия и международната сигурност. Преговорите събират лидерите на трите държави на фона на усилията за нови договорености след изтичането през февруари 2026 г. на последния договор за ограничаване на стратегическите ядрени арсенали между САЩ и Русия.