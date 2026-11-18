Турският президент Реджеп Тайип Ердоган предупреди днес за нарастваща геополитическа нестабилност и изостряне на борбата за влияние в света на фона на разпадането на досегашния международен ред, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

„Намираме се в разгара на бурен процес, в който никой не знае какво ще замени стария световен ред, докато той се разпада, а зад кулисите се разгръща съперничество, много по-интензивно и разрушително от това, което се отразява в медиите“, заяви Ердоган по време на заседание на парламентарната група на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) в турския парламент днес.

Като примери за нарастващото международно напрежение той посочи войната между Русия и Украйна, която определи като конфликт, причиняващ загуби и на двете страни, както и продължаващото напрежение в Персийския залив.

В изказването си той също така отправи критики към действията на Израел в ивицата Газа, като го обвини, че продължава убийствата, покушенията, дискриминацията, изолацията и лишаването на населението от храна в момент, когато наближава зимата и хуманитарната обстановка там се влошава. Той определи палестинския анклав като „най-големия концентрационен лагер в света“ и обърна внимание на положението на децата там, които посрещат студа без подслон, газейки във вода и кал.

Заради случващото се в Газа Ердоган призова мюсюлманските държави да увеличат усилията си за оказване на натиск върху Израел и за доставяне на повече хуманитарна помощ преди допълнителното влошаване на зимните условия, допълва БТА.

„Вместо да разчитаме единствено на другите, трябва да действаме като мюсюлмани и да гарантираме, че върху Израел ще бъде оказан по-силен натиск“, заяви той, като подчерта, че Анкара вече е предприела допълнителни стъпки за осигуряване на хуманитарна помощ за Газа преди настъпването на зимата.