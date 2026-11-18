Гръцките пенсионери ще посрещнат Коледа с допълнителни 400 евро в сметките си. Изплащането на годишната финансова помощ започва до края на ноември, съобщиха от Министерството на финансите в Атина.

Бонусът ще се превежда еднократно всяка година през ноември и вече става постоянна мярка на правителството. Право на него имат хората, навършили 65 години, които получават основна пенсия.

Помощта не зависи от размера на пенсията или от притежаваното имущество. Единственото възрастово условие е кандидатите да са навършили 65 години. Пенсионерите под тази граница няма да получат средствата през настоящата година.

Правителството е увеличило сумата от досегашните 250 на 400 евро. Очаква се от подкрепата да се възползват около 2,5 милиона гръцки пенсионери.

Финансова помощ преди края на годината е предвидена и за многодетните семейства и хората с увреждания.

По същата програма кабинетът е одобрил и годишен бонус от 500 евро за държавните служители. Тази мярка обаче ще започне да действа от следващата година.

Атина подготвя и ново увеличение на доходите – от април догодина минималната работна заплата в частния сектор се очаква да достигне 1000 евро.