Обрат с пенсиите. Кабинетът с извънреден ход
Новината съобщи във фейсбук премиерът Росен Желязков
Новината съобщи във фейсбук премиерът Росен Желязков
Важна промяна за хората, които живеят в чужбина
Има обаче определени условия за размера
Броят на мързелуващите е стряскащ
НОИ обяви кога ще се плащат парите на възрастните хора
Служебното отпускане на пенсия ще се извършва въз основа на ясни критерии и доказани здравословни пр...
От 230 възрастни хора в есента на техния живот, само 38 от тях бяха взети от семействата си
Предложението е на социалното министерство
Мисля, че е нормално максимумът да бъде 65 години, да не говорим, че смъртността в България е най-ви...
Увеличават парите на възрастните с до 85 лева
Ето кога ще бъдат изплатени парите им
Няма да се отнемат вече придобити права на пенсионери, каза министърът
Вече около 350 000 пенсионери в България продължават да работят и да внасят осигуровки
Работещите пенсионери у нас за 17%
Преизчисляват възнагражденията на хиляди
Каза и че като министър ще настоява категорично да има надбавки и те да бъдат колкото е възможно пов...
Отправи молба към кметовете да се направи така, че всички средства да бъдат ефективно използвани
Всички социални придобивки ще бъдат получени от хората, обеща социалният министър
НОИ обяви плащането на сумите за март
Крайният недостиг на квалифицирани кадри връща пенсионерите на работа. Нещо повече - три сектора д...