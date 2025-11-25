Нова формула вдига пенсиите с 1/3. Революционна промяна в системата носи рязко увеличение на Парите. Това стана ясно от думите на Николай Стойков, главен изпълнителен директор на ОББ Пенсионно осигуряване, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му въвеждането на мултифондов модел при допълнителното пенсионно осигуряване ще позволи по-точно съобразяване на риска с възрастта на осигурените. Анализ на ОИСР показва, че българските фондове работят при твърде консервативен рисков профил, което води до по-слаби резултати в сравнение с други държави.

В момента един и същ инвестиционен подход се прилага за млади и възрастни осигурени, което не отразява различния им хоризонт и цели. Новият модел предвижда младите да могат да поемат по-висок риск за по-добра доходност, а хората преди пенсия – да бъдат по-добре защитени.

Изчисленията показват, че при пълен осигурителен цикъл процентът на заместване на дохода може да се увеличи с до 27% – значително повишение, смята Стойков.

Допълнителен ефект е намаляване на риска за хората, които наближават пенсионна възраст. Така се избягва ситуация като тази по време на COVID кризата, когато рязкото понижение на пазарите засегна хора без достатъчно време за възстановяване.

Пътната карта за развитие на системата предвижда още промени: преминаване от ретроспективен към проспективен метод при изплащането от универсалните пенсионни фондове, както и намаляване и ново изчисляване на таксите.

