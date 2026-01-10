АПИ с важна новина за винетките! Най-чаканата идва

Най-чаканата винетка - еднодневната, идва на 3 февруари. Тя ще струва 4,09 евро (8 лв.), ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за 24 часа, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура“.

Тя предупреди, че през първите два месеца на 2026 г. изтича валидността на над 682 000 годишни е-винетки за леки автомобили – около 311 000 през януари и над 371 000 през февруари.

Над 6,9 милиона е-винетки са продадени през 2025 г., а приходите от тях надхвърлят 320 млн. лева, отчете АПИ.

Най-предпочитани от шофьорите остават годишните винетки – продадени са 2 635 210 броя. Почти толкова са и седмичните – 2 631 408. Следват месечните с 848 133 броя, уикенд винетките – 699 129, и тримесечните – 109 583.

Общо 244 916 собственици на пътни превозни средства са получили безплатни е-винетки чрез Агенцията за социално подпомагане. Стойността им надхвърля 22,3 млн. лева и е за сметка на бюджета на АПИ.

През 2026 г. цените на е-винетките остават без промяна, като ще се изписват едновременно в евро и в лева. Преизчисляването ще се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и няма да изисква допълнителни действия от страна на потребителите. През януари ще е възможно плащане в брой както в лева, така и в евро, докато електронните плащания ще се извършват в евро.

Цените на винетките през 2026 г. са: годишна – 49,60 евро (97 лв.), тримесечна – 27,61 евро (54 лв.), месечна – 15,34 евро (30 лв.), седмична – 7,67 евро (15 лв.), уикенд – 5,11 евро (10 лв.) и еднодневна – 4,09 евро (8 лв.).

