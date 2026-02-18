Разширяват контрола върху вредителите по трайните насаждения през зимата

Адаптира се Националната програма за контрол на вредителите по трайни насаждения през зимния период с включване на неприятеля черна златка

Със заповед на министъра на земеделието и храните, във връзка с постепенното разширяване на ареала на разпространение и увеличаване на нападенията от черна златка (Capnodis tenebrionis), се разширява обхватът на „Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период“, като в него се включва посоченият неприятел.

Програмата е утвърдена през 2013 г. със заповеди на министъра на земеделието и храните. Прилага се чрез държавна помощ SA.40743 за компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерките по нея. Тя има за цел извеждане на превантивни растителнозащитни мероприятия през невегетационния период – след листопад и преди набъбване на пъпките.

С оглед различния период на прилагане на мерките за контрол на черна златка, Програмата се структурира в две части – контрол на вредителите по трайни насаждения през зимния период и контрол на черна златка, и се прилага под наименованието: „Национална програма за контрол на вредителите по трайни насаждения през зимния период и контрол на черна златка (Capnodis tenebrionis)“.

Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните е сформирана междуведомствена работна група и е утвърдено „Ръководство за прилагане на мерки за контрол на черна златка (Capnodis tenebrionis) при дървесни овощни и декоративни видове от сем. Розоцветни (Rosaceae) на територията на Република България“.

В обхвата на Програмата се включва контролът на неприятеля при костилкови овощни видове – слива, череша, вишна, праскова, кайсия, както и при семкови овощни видове – ябълка и круша. Програмата е допустима за овощни разсадници, млади и плододаващи насаждения.

Финансовото подпомагане обхваща прилагане на биологични агенти (ентомопатогенни нематоди) и продукти за растителна защита.

