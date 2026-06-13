Ново бедствие в наш град. Градините изядени
Стопаните се хванаха за главата
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Стопаните се хванаха за главата
Сланите помляха градините, стопаните говорят за нулева година
Програмата се структурира в две части
Тя се изсипа в сливополската община
Най-засегнати от природната стихия са Антоново и селата Черни бряг, Девино и Моравица
Около 20 000 стръка лавандула са изтръгнати с корените от нива в землището на село Одринци, община Добричка
2/3 от стопаните застрашени да не продадат реколтата си Тютюнджии от Неврокопския край настояват за приемането на нов закон за тютюна, който да им га...
Започна кампанията за разсаждане на тютюна в Кърджалийско. Тази пролет в граничното село Тихомир ще бъдат засети само 50-60 дка. „Периодът от май до ю...