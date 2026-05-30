Ново бедствие в наш град. Градините изядени

След адските порои, които наводниха България, ново бедствие сполетя наш град. Частично бедствено положение беше обявено в община Петрич със заповед на кмета Димитър Бръчков. Причината за мярката е нашествие на марокански скакалци, които са засегнали земеделски площи в региона.

Общо 1500 декара са засегнатите терени, разположени в землищата на две села.

Засегнати райони и предстоящи мерки

Нашествието на вредителите е концентрирано основно в землището на село Генерал Тодоров, където са засегнати 1200 декара. В землището на село Марикостиново площта е по-малка – 300 декара.

Община Петрич организира третирането на терените, като се очаква да бъде доставен необходимият препарат за обработка. При добри метеорологични условия пръскането ще започне в началото на следващата седмица. След обработката ще бъде въведен 7-дневен карантинен срок.

Допълнителна информация за точното начало на процеса по обработка на терените ще бъде публикувана веднага след получаването на препарата.

Предупреждение към стопаните

Властите уведомяват собствениците на животни и лицата, които отглеждат пчелни семейства, да вземат необходимите предпазни мерки. По време на 7-дневния карантинен срок животните не трябва да бъдат пускани извън стопанствата, за да се избегнат рискове за здравето им.

Какво представлява мароканският скакалец?

Мароканският скакалец (Dociostaurus maroccanus) е вид от семейство Acrididae, който е значително по-дребен от пустинния скакалец. Негова характерна черта е тъмната Х-образна шарка на гърба.

При определени условия той може да премине от единична в групова фаза, образувайки рояци, които изминават стотици километри и унищожават посевите по пътя си.

Видът се среща предимно в Северна Африка, Близкия изток, Централна Азия и Южна Европа, включително на Балканите. Важно е да се отбележи, че той не е инвазивен вид за Европа, а е исторически присъстващ.

В България той попада в периферията на своя ареал, като исторически са документирани нашествия в Южна и Централна България.

