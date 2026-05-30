Йотова: България е във възход, все повече българи се връщат да живеят, работят и мечтаят у нас

С общите усилия на институциите и платформи като “Bulgaria wants you” успяхме да обърнем негативния тренд на напускащите страната ни българи. Все повече наши сънародници се връщат да живеят, работят и мечтаят в България. Това заяви държавният глава Илияна Йотова, която участва в откриването на кариерния форум „България на пет океана“, организиран от платформата “Bulgaria wants you”. За поредна година събитието събира представители на институции, изявени в различни области личности и представители на бизнеса, които представят възможности за кариерно развитие в България.

Илияна Йотова отбеляза съвместната си работа с инициаторите на форума Иван Христов и Андрей Арнаудов и общото им желание за създаване на платформа, която да е полезна на българите зад граница, които обичат страната ни и биха искали да се върнат и да продължат своя живот тук. „Преди цели шест години това беше само идея, а днес “Bulgaria wants you“ е най-успешната кауза на България“, подчерта държавният глава.

В началото искахме само да допринесем повече млади хора да се върнат в България, а днес в този проект вече са увлечени български институции, работодатели, организации, както и най-голямото ни богатство – редица значими българи с огромни успехи в различни области, подчерта президентът. Илияна Йотова посочи, че изявените ни сънародници могат с личния си пример да разкажат, посъветват и увличат.

Президентът открои енергията, любопитството и амбицията на Иван и Андрей, като отбеляза усилията им да привлекат като партньори и инвеститори у нас едни от най-големите европейски и световни компании.

„България в момента е в невероятен възход, целият свят ни се зарадва“, заяви Илияна Йотова и припомни огромните успехи през последните месеци на певицата Дара и на редица български спортисти, както и проведеното у нас Джиро д'Италия. По думите на държавния глава сега България е давана като най-добрия пример за организация, ентусиазъм, присъствие на хора, усмивки и енергия, за всичко в светлата гама на човешките чувства и възможности.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com