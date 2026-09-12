Защо младите българи напускат страната си
Един поглед към България през западни очи
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Един поглед към България през западни очи
Държавният глава откри шестото издание на кариерния форум „България на пет океана“, организиран от платформата “Bulgaria wants you”
Искат независимост и високи доходи
Всеки втори до 34 години се насочва към финансовите борси
Някои сектори са зачеркнати от младите хора, защото няма възможност за дистанционна работа
Клуб "Милениум" настоява за бърза легализация на чуждестранните дипломи Младежи от чужбина мобилизират българската диаспора за битката в ООН Преди 1...
Младите българи са сред най-мързеливите в Европа. Това показва анализ на Евростат за пазара на труда в ЕС през изминалата година. "Скоростта" на безд...