Младите българи променят водещ пазар. Не са имотите

Младите българи все по-често избират да инвестират в акции и борсово търгувани фондове (ETF), вместо да влагат спестяванията си в традиционно предпочитаните недвижими имоти. Това сочат данните от европейско проучване на глобална финтех компания, проведено в периода януари – юли сред 1000 респонденти.

Според резултатите, макар 39% от анкетираните в България да посочват имотите като предпочитана инвестиция, сред хората до 34-годишна възраст над 40% се насочват към финансовите пазари.

Защо младите избират борсата?

Основната причина – достъпността и гъвкавостта на инвестициите в ценни книжа. С развитието на финтех индустрията и онлайн платформите за търговия, участието на финансовите пазари вече не е запазена територия само за професионалисти. Входната бариера е ниска, а възможността за моментална реакция е решаваща, особено за младите инвеститори.

„Човек всеки ден може да вижда в платформата, която използва, как се движи портфолиото – дали е на печалба или на загуба. Докато при недвижимите имоти за новото поколение това е тромава инвестиция – ако купите имот за половин милион и след половин година ви трябват 50 000 лв., не можете да продадете 10% от имота – трябва да продадете целия“, обяснява Здравко Пиринлиев, главен инвестиционен анализатор в лицензиран инвестиционен посредник.

Финансовите инструменти позволяват и по-голяма диверсификация на риска. „Инвестициите в ETF-и и акции могат да бъдат разпределени между много компании, географски региони и сектори, което намалява риска от загуба, ако даден бизнес или индустрия се представя слабо“, допълва Даниел Дончев, изпълнителен директор на компания за управление на активи.

Личното преживяване на инвеститорите

За Яна Георгиева, която инвестира активно от около пет години, финансовите пазари предлагат не само повече възможности, но и защита срещу инфлацията. „Всеки месец заделям немалка част от заплатата си – инвестирам в акции, борсови фондове, криптовалути. Зависи от пазара – не е трудно, не е сложно“, споделя тя. Яна предпочита американските пазари, заради огромното разнообразие от компании и лесната покупко-продажба.

Информираност и предпазливост – ключови за успех

Експертите отчитат, че младите инвеститори днес са далеч по-добре информирани и имат достъп до изобилие от ресурси, които обясняват понятия като „акция“, „борсово търгуван фонд“, „рисков профил“ и „диверсификация“. Въпреки това те предупреждават: важно е къде и при кого се инвестират средствата.

„Както има честни и добри мениджъри, така има и такива, които не са добронамерени. Има опасност от измами“, отбелязва Даниел Дончев и съветва всеки инвеститор първо да провери дали компанията или посредникът е регистриран в Комисията за финансов надзор (КФН).

Баланс между възможности и риск

Финансовите пазари предлагат свобода и бързина, но не са безрискови. Важно е да се инвестира разумно, да се търси информация и да се изгражда дългосрочна стратегия, а не да се гони бърза печалба. „Инвестирането на най-фундаментално ниво не е сложен процес, стига човек да е подготвен и внимателен“, обобщава Пиринлиев.

