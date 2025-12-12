Тази промяна разтърси финансовия пейзаж на Америка

Криптосекторът в САЩ направи значителна крачка към интеграция с традиционната банкова система. Компании като Ripple и Circle получиха предварително одобрение от Службата на валутния контролер (OCC) за създаване на национални доверителни банки.

Одобрението включва и заявки на други компании за дигитални активи – BitGo, Paxos и Fidelity – да преобразуват съществуващите си федерални лицензи в национални, което ще им позволи да оперират на територията на цялата страна. Все още обаче се изисква окончателното одобрение на регулатора, преди да започнат работа.

Националните доверителни лицензи ще позволят на компаниите да управляват и държат активи от името на клиентите си и да уреждат плащанията по-бързо, но няма да им позволят да приемат депозити или да отпускат заеми. В момента единствената компания с такъв лиценз е Anchorage Digital.

OCC контролира общо 60 национални доверителни банки. Валутният контрольор Джонатан Гулд заяви, че новите участници ще бъдат полезни за потребителите, банковия сектор и икономиката като цяло. В същото време някои представители на банковия сектор предупреждават, че лицензите за крипто компании могат да намалят регулаторния контрол и да увеличат системния риск, съобщи БТА

