Криптовалутата, захвърлена на боклука, носи милиарди
Ловци на изгубени кодове и бели хакери си оспорват съкровища, заключени в забравени портфейли
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Ловци на изгубени кодове и бели хакери си оспорват съкровища, заключени в забравени портфейли
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Това не е първият случай, в който платформата за криптовалута е хакната
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По-голямата част от са откраднати от хакери, свързани със Северна Корея
През декември миналата година Централната банка на Индия започна пилотно въвеждане на дигитална рупия за пазарите на дребно в някои градове