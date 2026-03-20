Криптовалути и смърт! Задържаха заподозрян за жестоко убийство

49-годишен мъж е задържан за убийството на свой познат в елинпелинското село Богданлия, извършено на 11 март. По данни на разследващите престъплението е свързано с опит за присвояване на криптовалути на стойност около 1 млн. долара.

Жертвата е 55-годишен мъж, открит окървавен в дома си от съпругата му. По случая е образувано досъдебно производство под ръководството на Окръжната прокуратура в София.

След интензивни издирвателни действия служители на МВР са установили и задържали заподозрения при специализирана операция. Според първоначалните данни между двамата мъже е възникнал конфликт, който е прераснал в агресивно спречкване и е довел до фаталния изход.

Разследването сочи, че след убийството извършителят е направил опит да прехвърли криптовалути на значителна стойност. Трансакцията обаче не е била успешна, тъй като средствата са били блокирани.

От прокуратурата посочват, че работата по случая продължава и се изясняват всички обстоятелства около престъплението, включително точният мотив и начина на извършване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com