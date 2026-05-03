Състезание по дрямка в Сеул. Неочакван победител

Под леко замъгленото пролетно слънце на Сеул стотици млади хора направиха нещо почти екзотично за техния ритъм на живот – легнаха да спят. Не у дома, не в метрото, а демонстративно – в парк край река Хан, като част от официално организирано събитие: състезание по следобедна дрямка, предава "Ройтерс".

Идеята идва от Seoul Metropolitan Government, която за трета поредна година превръща хроничната умора в публичен спектакъл. Условията този път – почти театрални: участниците трябва да са облечени като „спяща красавица“ или „принц“, да са добре нахранени… и истински изморени.

В град, който никога не изключва светлините си – с денонощни магазини, състезателен работен ритъм и неизменните ледени кафета – тревата в парка се превърна в импровизирана сцена на колективното изтощение.

20-годишният студент Парк Джун-сок се появи в копринени одежди на владетел от династията Чосон. „Живея с три-четири часа сън. Днес съм тук, за да покажа как спи един крал“, казва той, сякаш това е спортна дисциплина.

На няколко метра от него 24-годишната учителка Ю Ми-йон се откроява с пухкав костюм на коала – животно, известно с почти легендарния си сън. „Страдам от безсъние. Дойдох да заема малко от магията им“, обяснява тя.

И това не е просто забавление. Данните са безмилостни – Южна Корея е сред най-преработващите се и най-недоспали страни в рамките на Organisation for Economic Co-operation and Development. С други думи: сънят тук е дефицитен ресурс.

В 15:00 часа маските за сън падат върху очите, а организаторите започват да измерват пулса – стабилният ритъм е знак за дълбок и качествен сън. Победителят? Мъж на над 80 години – неочакван шампион в състезание, което уж принадлежи на младите.

Сред отличените е и 37-годишният офис служител Хуанг Ду-сон, който се класира втори. Нощни смени, ежедневна работа, часове зад волана – график, който оставя малко място за почивка. „Дойдох да се презаредя. И успях“, казва той.

