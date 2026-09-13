Обявиха най-негостоприемните страни в света. Големи изненади
Туристите масово се оплакват от брутално поведение
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Туристите масово се оплакват от брутално поведение
Актрисата превърна последната спирка от турнето на „Одисея“ в моден спектакъл, далеч от класическата гръцка естетика
Участниците трябва да са облечени като „спяща красавица“ или „принц“, да са добре нахранен и истински изморени
Класиране на 1/4 финал на силен турнир
След срещата на президентите на САЩ и на Южна Корея в Белия дом
Обявиха национален траур в Южна Корея
Над 3500 са в неизвестност, роднините в шок обикалят болниците
Национален траур в Южна Корея
Служители на спешната помощ и минувачи отчаяно са правили изкуствено дишане на хора, лежащи по улиците
То носеше 70 кг торби с ориз на седалките си
Информацията беше потвърдена и от южнокорейските власти
Шампионатът по тенис на маса в Бусан също е преместен за юни
Корейският президент, каза че искат български IT специалисти, защото ги ценят високо
Достига близо 287 млн. щатски долара, заяви министърът на икономиката Емил Караниколов
Страната ни привлича южнокорейски инвеститори, а в азиатската страна интересът е голям
Властите в Южна Корея решиха окончателно да забранят продажбата в страната на 80 модела на германския автомобилен гигант Volkswagen, както и да наложа...
Южна и Северна Корея постигнаха споразумение след продължили повече от два дни преговори за намаляване на напрежението, довело до опасна криза на полу...
През последните няколко дни Северна Корея е удвоила числеността на артилерийската групировка на границата с южната си съседка, съобщава Нова ТВ. "По...
На границата между Северна и Южна Корея започна извънредна среща между представители на двете държави във формат "две плюс две", съобщи южнокорейското...
Първа жертва в Европа взе опасният Близкоизточен респираторен синдром (БИРС), който в момента върлува в Южна Корея. 65-годишният жител на провинция Се...