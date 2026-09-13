Всичко за Сеул

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Сеул спря 80 модела на VW

Сеул спря 80 модела на VW

Властите в Южна Корея решиха окончателно да забранят продажбата в страната на 80 модела на германския автомобилен гигант Volkswagen, както и да наложа...

03 август | 7:00
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Пхенян и Сеул се разбраха

Пхенян и Сеул се разбраха

Южна и Северна Корея постигнаха споразумение след продължили повече от два дни преговори за намаляване на напрежението, довело до опасна криза на полу...

25 август | 19:50
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