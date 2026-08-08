Всички говорят за: Шарлийз Терон и интригуващата й прозрачна пола

Шарлийз Терон реши да изпрати промоционалното турне на „Одисея“ не с ефирна рокля в гръцки стил, а с визия, която изглежда така, сякаш „Американски психар“ е попаднал директно в света на Омир, събщава CNN.

На събитие в Сеул актрисата се появи в ансамбъл от Том Форд, създаден от творческия директор Хайдер Акерман. Тоалетът съчетаваше синьо-бяла раирана риза, прозрачна пола до коляното с ефект на стъкло, черна дантелена рокля и чорапогащник, кожен колан и дълги черни кожени ръкавици.

И точно прозрачната пола се оказа звездата на вечерта.

Изработена от техническа материя с ефект на стъкло, тя придава на визията едновременно футуристичен и леко зловещ вид. А в контекста на филма изборът изглежда още по-интересен.

Шарлийз Терон като Калипсо

В „Одисея“ Терон играе нимфата Калипсо – героинята, която спасява корабокруширалия Одисей и го задържа на своя остров в продължение на седем години.

Самата актриса сякаш подсказа връзката между персонажа и визията си. В публикация в Instagram към снимките от Сеул тя написа: „Калипсо най-накрая напуска острова… и се приземява в Сеул.“

Тоалетът е адаптиран от колекцията Tom Ford есен-зима 2026, в която Акерман играе с прозрачността, съблазняването и сблъсъка между противоположности.

Червеният килим се превърна в собствена митология

През последния месец жените от „Одисея“ превърнаха премиерите и прес събитията в своеобразно модно продължение на филма.

Ан Хатауей се появи с блестяща рокля Prada с имперска талия, Лупита Нионго избра кристална рокля на Christian Cowan, а Зендая буквално спря погледите с впечатляващи крила от Matières Fécales.

Терон обаче избра друга посока. Вместо буквална препратка към Древна Гърция тя заложи на модна фантазия с леко опасен характер.

И това не е първият смел ход на актрисата по време на турнето. Тя вече се появи с блейзър и сатенени къси панталони, обемни отделящи се ръкави и визия, наподобяваща лека броня от метални нишки.

Традиционната гръцка рокля очевидно не я изкушава. Терон вече е носила достатъчно подобни силуети – включително златна рокля на Dior на „Оскарите“ през 2017 г. и драматична интерпретация на гръцката драпировка през 2024 г. Този път Калипсо имаше други планове-прозрачна пола, черни ръкавици и обувки на ток.