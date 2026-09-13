Всички говорят за: Шарлийз Терон и интригуващата й прозрачна пола
Актрисата превърна последната спирка от турнето на „Одисея“ в моден спектакъл, далеч от класическата гръцка естетика
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Актрисата превърна последната спирка от турнето на „Одисея“ в моден спектакъл, далеч от класическата гръцка естетика
Вин Дизел, Шарлийз Терон, Хелън Мирън, Кърт Ръсел и ЛеБрон Джеймс са сред световните звезди
Звездите провалиха любовната връзка, но останаха приятели
Холивудската звезда Шарлийз Терон стана трендинг име в социалните мрежи. Този път обаче това не се дължи на някоя нова роля на звездата, а на следобед...
Чарлийз Терон и Шон Пен е възможно да се венчаят това лято в родината на актрисата - ЮАР. В плановете на звездната двойка влизало и осиновяването на д...