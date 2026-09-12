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Ан Хатауей роди момче

Ан Хатауей роди момче

Американската актриса Ан Хатауей е станала майка на момченце. Това съобщава сайтът „И!Нюз" (E!News), позовавайки се на свой източник. Бебето се появи...

08 април | 7:16
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