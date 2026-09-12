Всички говорят за: Шарлийз Терон и интригуващата й прозрачна пола
Актрисата превърна последната спирка от турнето на „Одисея“ в моден спектакъл, далеч от класическата гръцка естетика
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Актрисата превърна последната спирка от турнето на „Одисея“ в моден спектакъл, далеч от класическата гръцка естетика
На 43 години тя е готова пак да стане мама
Погрижи се и за Ан Хатауей и Емили Блънт.
Дава съвет и как да позираме най-успешно
Гледаме най-новия филм с носителката на "Оскар", посветен на локдауна в Лондон
Великите актьори си партнират в нова драма за Ню Йорк от 80-те
Актрисата била дочута да казва на приятел, че второто й дете е момченце
Кит Харингтън преговаря за участие в пиеса с Ан Хатауей
Актрисата е родила тайно второто си дете
Отговорни сме за това какво наследство ще оставим на децата си и за начина, по който се отнасяме към природата!
Стигнах до тук благодарение на феновете, заяви актрисата
Красавицата се вихри в „Мошенички от класа“.
Вече е готов сценарият за продължението
Моят подход е винаги да съм позитивна, казва актрисата
Ан Хатауей и колежката й Дейзи Ридли, звездата от последния епизод на "Междузвездни войни", пеят заедно с легендата Барбара Стрейзанд. Трите дами изпъ...
Ан Хатауей успя да разгневи почитателите на риалити клана Кардашиян само с един пост в Инстаграм. Носителката на "Оскар" публикува снимка на колежката...
Ан Хатауей и съпругът й Адам Шулман посрещнаха първата си рожба. Актрисата е родила момче в ранните часове на 24 март. Наследникът се казва Джонатан...
Американската актриса Ан Хатауей е станала майка на момченце. Това съобщава сайтът „И!Нюз" (E!News), позовавайки се на свой източник. Бебето се появи...
Актрисата Ан Хатауей заяви, че статуетките с наградата "Оскар" не са особено важни. "Има безброй филми и роли, които са оставали без награда, а са лю...
Ан Хатауей е едва на 32, но вече страда от конкуренцията на младите актриси. "Не ми се иска да го призная, но е така - колкото повече остаряваш, толко...