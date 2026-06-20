Ан Хатауей изненада феновете: Очаква трето дете

Холивудската звезда Ан Хатауей очаква третото си дете. Носителката на „Оскар“ съобщи щастливата новина по типичния за социалните мрежи начин – с кратко, но красноречиво видео в Instagram.

В клипа 43-годишната актриса се усмихва към камерата, показва бременното си коремче и след това излиза от кадър. Публикацията е озаглавена „Baby, I'm yours“ („Скъпи, аз съм твоя“), а музикален фон е едноименният хит на Барбара Люис.

На въпрос на журналисти дали новината е вярна, говорител на актрисата лаконично отговорил: „Мисля, че видеото е достатъчно красноречиво“.

Ан Хатауей и съпругът ѝ Адам Шулман вече са родители на две момчета – Джонатан и Джак. Сега семейството очаква своя нов член.

Новината идва в изключително натоварен период за актрисата. Сред предстоящите ѝ проекти са дългоочакваният „Дяволът носи Прада 2“, драмата „Майка Мери“ и мащабната продукция „Одисея“.

През годините Хатауей неведнъж е говорила открито за предизвикателствата пред майчинството и желанието си да пази личния живот на семейството си далеч от светлините на прожекторите.

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