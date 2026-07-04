Тейлър Суифт каза „Да“ на Травис Келси – първи подробности за най-чаканата сватба!

След месеци на слухове и спекулации суперзвездната двойка Тейлър Суифт и Травис Келси най-накрая сключи брак в нюйоркската зала Madison Square Garden, пише BBC.

Новината беше потвърдена в петък вечер от говорителя на Суифт, а в същото време огромните екрани пред залата светнаха с надписа: „JUST T&T MARRIED!“ („Тейлър и Травис вече са семейство!“).

Суифт – най-голямата попзвезда в света, и Келси – трикратен шампион в Супербоул, се сгодиха миналия август. Оттогава феновете не спираха да се питат кога, къде и как ще се състои сватбата.

Макар че много подробности около празненството все още се пазят в тайна, ето какво се знае до момента.

Адам Сандлър венча младоженците

В песента Wi$h Li$t от последния си албум Тейлър Суифт индиректно съобщи как представя бъдещето с Травис Келси – уютен семеен живот, „няколко деца“ и „алея към дома с баскетболен кош“.

Певицата разказва, че песента е вдъхновена от героя на Адам Сандлър във филма Happy Gilmore от 1996 г.

„Той има едно щастливо място, където се пренася мислено, когато е под напрежение, стрес или в хаос. В припева аз описвам именно своето щастливо място“, обясни Суифт в интервю за Apple Music.

Миналата година Келси дори направи кратка поява в продължението Happy Gilmore 2.

Затова не изглежда изненадващо, че именно Адам Сандлър е избран да води брачната церемония и официално да обяви двамата за съпруг и съпруга.

Според TMZ актьорът е пресъздал и емблематичната си роля от филма The Wedding Singer, като е изпълнил специална песен, описвана като едновременно забавна и трогателна.

Сандлър неведнъж е говорил за приятелството си с двойката.

„Тейлър е невероятно мила към семейството ми и винаги е била такава. А Травис е страхотен човек – добър, забавен и точно от онези момчета, с които съм израснал“, каза той пред Entertainment Tonight.

Любопитен факт е, че идеята да наемат Madison Square Garden за сватбата може би също идва от филм на Сандлър. В Mr. Deeds (2002) неговият герой резервира прочутата зала, за да предложи брак на любимата си.

Що се отнася до правото да извърши церемонията, в щата Ню Йорк всеки пълнолетен гражданин може да кандидатства за еднодневен лиценз, който му позволява официално да венчае младоженци.

Булката и младоженецът избраха Dior

Все още няма официални снимки на сватбената рокля, но вече е известно кой стои зад дизайна ѝ.

Говорителят на Тейлър Суифт потвърди, че както булчинската рокля, така и костюмът на младоженеца са изработени от Christian Dior Haute Couture.

Дизайнер е Джонатан Андерсън, творчески директор на дамските, мъжките и висшите колекции на Dior, който е работил в тясно сътрудничество с младоженците.

Това е и първата булчинска рокля haute couture, която Андерсън създава за световноизвестна знаменитост.

Модна къща Dior също потвърди, че сватбените тоалети са ушити в легендарните ѝ ателиета на 30 Avenue Montaigne в Париж.

Тейлър Суифт и преди е носила Dior, включително на церемонията на MTV Video Music Awards през 2024 г.

Стана ясно още, че обувките на двамата са изработени по поръчка от Christian Louboutin, а булката е избрала бижута на Cartier.

„Кум на честта“ вместо шаферка

Тейлър Суифт наруши още една сватбена традиция.

Вместо шаферка, тя избра своя по-малък брат Остин Суифт за свой „кум на честта“ (man of honour).

34-годишният Остин е актьор и филмов продуцент, а певицата неведнъж го е наричала „един от най-добрите си приятели“.

От страната на младоженеца ролята на кум изпълни братът на Травис – Джейсън Келси, също известен играч по американски футбол и негов партньор в популярен подкаст.

Според говорителя на Суифт двойката изцяло се е отказала от традиционните шаферки и шафери.

Звезден списък с гости

По информация на медиите около 1000 души са получили покани за церемонията.

Сред присъстващите са били Селена Гомес, Камила Кабейо, Хю Грант, Грейси Ейбрамс, Джиджи Хадид, Брадли Купър, Том Ханкс, Мили Боби Браун, Ели Голдинг, Греъм Нортън, Дакота Джонсън и Стивън Спилбърг.

Много от знаменитостите пристигнали и си тръгнали директно с автомобили, далеч от камерите на медиите и фотографите.

Сред имената, за които се твърди, че също са присъствали, са Сабрина Карпентър, Дженифър Лорънс, Лана Дел Рей, Лина Дънам, Ема Стоун, сестрите Haim, сър Пол Маккартни, Зоуи Кравиц, Стиви Никс, Никол Кидман, Рийз Уидърспун и Грета Гъруиг.

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