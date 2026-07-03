Мъж изпадна два пъти в кома и видя бъдещето си

Британец, който е изпаднал в кома два пъти в рамките на месец, твърди, че това му е помогнало да погледне в бъдещето.

Това съобщи британският Mirror.

През октомври 2024 г. 26-годишният Кийнън Актън припаднал на събитие. Развил множествена органна недостатъчност и мозъчен оток, след което изпадал в кома. Тогава видял ярък сън, в който присъствали освен съпругата и дъщеря му, още две деца, които са близнаци.

Мъжът бил откаран в болница, но докато лежал там, състоянието му отново се влошило рязко и изпаднал в кома, за втори път. Тогава пак му се явил ярък сън, в който той, вече като старец, живеел в колиба точно в средата на гора.

Комата траела 8 дни и Кийнън оцелял, а после бързо се възстановил. След като бил изписан от болницата, той научил, че съпругата му е бременна, а ултразвукът показал, че чакат близнаци.

Дали занапред животът ще го отведе в колибата в гората, Кийнън не знае. Но е категоричен, че иска да изживее пълноценно втория живот, който съдбата му подарява след комата.

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