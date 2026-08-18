НЛО вече са тема в Брюксел: Мистериозни обекти, пилотите мълчат

Европейската комисия следи неидентифицирани аномални явления (UAP) поне от 2023 г. и обмисля да подобри способностите си за тяхното откриване. Това показват документи, видени от Euronews.

В документ на отдела по отбрана на Европейската комисия се посочва, че с развитието на технологиите възможностите за откриване и идентифициране на UAP се подобряват.

„Ставаме все по-добри в това да ги виждаме и да ги идентифицираме, но трябва да станем още по-добри“, се казва в документа.

Сигнали край военни и ядрени обекти

Документът е свързан със сигнал, подаден от малайзийски баща и син, които са любители астрономи. През 2022 г. те изпратили до Европейската комисия 37 изображения и видеозаписи на предполагаеми UAP.

Двамата твърдят, че са забелязвали подобни обекти в близост до самолети и важни обекти, включително военни и ядрени съоръжения.

Те заявили също, че са засичали различни сигнали чрез локални Wi-Fi честоти.

От Европейската комисия посочили, че нямат правомощия да разследват явления, наблюдавани над Малайзия.

В същото време обаче Комисията е заявила, че ще предложи на държавите членки да подобрят способностите си за откриване на обекти в космическата среда около Земята.

Подобна система би могла да помогне не само за идентифицирането на UAP, но и за проследяването на космически отпадъци.

Франция вече разследва UAP

Темата остава чувствителна в Европейския съюз. Франция е единствената държава членка със специализиран държавно финансиран център за наблюдение и разследване на подобни явления – GEIPAN.

Центърът е създаден през 1977 г. и досега е анализирал над 3300 случая.

От тях 106 са определени като необяснени след подробно проучване, докато други 1014 остават неразрешени заради недостатъчно данни.

През последните години евродепутати все по-често поставят въпроса и за безопасността на полетите, като настояват за единна система за докладване на наблюдения на UAP от пилоти.

През 2025 г. и 2026 г. евродепутатът Фабио Де Маси отправя запитвания към Комисията с искане за актуализиране на системата за докладване в авиацията на ЕС и въвеждане на специализирана категория за подобни инциденти. Това би осигурило последователност и по-високи стандарти за безопасност. Пилотите също настояват за това, като изтъкват, че липсата на стандартизирани протоколи пречи на събирането на данни и усложнява управлението на риска. Те се опасяват, че внезапната поява на такива обекти може да доведе до загуба на ориентация, извънредни маневри или временни смущения в сензорите и комуникациите на самолетите.

Нидерландският търговски пилот Роб Акерманс споделя пред Euronews за своите преживявания през последните 35 години. Един от случаите е от 2023 г. по време на полет от Близкия изток за Нидерландия. Екипажът е наблюдавал над два часа силни светлинни пулсации на голяма височина над Кипър и Балканите, които са извършвали сложни маневри с изключителна скорост. Акерманс допълва, че най-притеснителната част е свързана с фрустрацията от стигмата и страха от професионални последици при споделяне на видяното.

Кристиан ван Хейст, капитан на Boeing 747 с над 20 години опит, разказва за четири свои наблюдения между 2005 г. и 2010 г. Един от случаите е над Гърция през 2005 г., а друг е от 2010 г. по време на полет от Амстердам за Малага, когато екипажът вижда неподвижен правоъгълен обект на около 12 500 метра височина. Ръководството на въздушното движение и военните контрольори потвърждават, че в района няма никакъв друг трафик или метеорологични балони. Ван Хейст подчертава, че ако в пространството има неидентифицирани обекти, това е въпрос на безопасност, а не научна фантастика.

Йоахим Декерс, председател на нидерландска фондация в подкрепа на професионалисти, срещали такива явления, заявява, че най-голямата заплаха за европейската авиационна безопасност е мълчанието, причинено от табуто, поради което 90% от наблюденията на пилоти остават недокладвани.

САЩ са много по-напред

За разлика от Европейския съюз, в САЩ темата за UAP се обсъжда на значително по-високо институционално ниво.

През юли 2023 г. в американския Конгрес беше проведено специално изслушване, посветено на UAP и потенциалните рискове за националната сигурност.

През последните години Вашингтон публикува и редица материали, които дотогава са били засекретени.

Междувременно беше създаден и научен съвет за UAP, председателстван от астрофизика от Харвард Ави Льоб.

Опасност за авиацията

През последните десетилетия европейски депутати неколкократно са питали Европейската комисия за неидентифицираните явления. През последните години фокусът все повече се измества към потенциалната опасност за авиацията.

През 2025 и 2026 г. евродепутатът Фабио Де Мази е поискал от Комисията да преразгледа и актуализира системите за докладване на авиационни инциденти.

Той настоява да бъде въведена отделна и стандартизирана категория за UAP, която да позволи по-лесното събиране и сравняване на данните от всички държави в ЕС.

Това се случва на фона на редица свидетелства на военни пилоти в САЩ, които описват наблюдавани обекти с необяснимо поведение.

Така темата за НЛО постепенно излиза от сферата на сензациите и мистериите и се превръща и във въпрос на авиационна безопасност, технологии и национална сигурност.