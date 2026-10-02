Течен или твърд сапун? Дадоха отговор кой е по-хигиеничен

Течният или твърдият сапун е по-добрият избор за миене на ръцете? Въпросът изглежда прост, но става по-интересен, когато един и същ твърд сапун се използва от много хора. Експерти, цитирани от сайта на Марта Стюарт, обясняват, че и двата варианта са ефективни за редовно миене у дома, а наличието на бактерии върху повърхността на сапуна не означава непременно, че те ще попаднат върху кожата.

Бактерии има, но това не означава заразяване

Още през 1984 г. малко проучване сравнява два вида твърд и два вида течен сапун на пет различни места в продължение на седмица. Бактерии са открити в 92 до 96 процента от пробите от твърд сапун, докато при течния сапун такива са установени само в около 8 процента от пробите.

Тези числа обаче не означават, че твърдият сапун автоматично е опасен. „Наличието на бактерии върху повърхността на сапуна не означава автоматично, че тези бактерии ще бъдат предадени на човека, който го използва“, обяснява д-р Джанис Косма-Кови, фармацевт и разработчик на продукти за грижа за кожата.

Друго малко изследване стига още по-далеч. Учените умишлено замърсяват твърди сапуни с високи количества E. coli и Pseudomonas, след което 16 души измиват ръцете си с тях. След измиването нито една от изследваните бактерии не е открита върху ръцете на участниците.

Водата около сапуна е по-големият проблем

Експертите посочват, че ключово значение има начинът, по който се съхранява твърдият сапун. Той трябва да може да се отцежда и да изсъхва между отделните използвания, вместо постоянно да стои във вода.

„Застоялата влага е това, което позволява на бактериите да оцелеят“, казва д-р Стивън Голдбърг. Затова най-подходяща е сапунерка с отвори или решетка, която позволява на водата да се оттича и на въздуха да циркулира.

Добре е сапунът да не се държи и на място, където постоянно се мокри от чешмата или душа. Ако след всяко използване остава в локва вода, експертите препоръчват да бъде преместен на по-сухо място.

Самата сапунерка също трябва да се почиства редовно. Натрупванията от сапун и вода създават влажна среда, в която бактериите могат да се задържат по-дълго.

Течният сапун има едно практично предимство

При течния сапун рискът от замърсяване на самия продукт при нормална употреба е по-малък, защото отделните хора не докосват една и съща повърхност. Това го прави по-удобен избор за обществени места или домакинства, в които един сапун се използва от много хора.

За обикновено миене на ръце у дома обаче специалистите не виждат причина човек да се отказва от твърдия сапун, стига той да се съхранява правилно и да изсъхва между използванията.

А сапун или душ гел?

И сапунът, и душ гелът ефективно разтварят мазнините и замърсяванията и почистват кожата. Геловете обаче често са формулирани така, че да щадят повече естествения й баланс и затова могат да бъдат по-подходящи за хора със суха или чувствителна кожа.

Изводът на експертите е, че при ежедневното миене няма категоричен победител между течния и твърдия сапун. Разликата идва най-вече от начина на употреба и съхранение, а не от това дали сапунът е в бутилка или на калъп.