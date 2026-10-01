Дъщерите на убития Илиян Филипов с разтърсващи думи

Дъщерите на убития президент на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов – Николета и Александра, се сбогуваха с баща си с емоционални послания. 53-годишният бизнесмен беше застрелян в ранните часове на 30 септември в Пловдив. По случая се води разследване за умишлено убийство.

Особено разтърсващи са думите на Александра за последния им разговор.

„Яд ме е, че ми е отнет. Яд ме е, че последните му думи към мен бяха: „Лека нощ, миличка, до утре“. Утре дойде. И него го няма“, пише тя.

„Баща ми беше извънземен“

Александра описва баща си като своя най-голям пример още от детството.

„Баща ми беше извънземен. Беше недостижим“, започва посланието си тя.

Разказва за човека зад публичния образ на Илиян Филипов – за бащата, който я е учил на труд, справедливост и сигурност и чието одобрение е търсила при важните решения в живота си.

Тя си спомня думите му: „Ти си моята гордост, тате“-изречение, след което, по думите ѝ, всичко е имало смисъл.

Александра разкрива и другото лице на баща си – далеч от бизнеса и футбола. Човек, който обичал да пее и да се разхожда в гората, харесвал филия с масло и чубрица, билков чай и кафе с много мляко.

По думите ѝ той непрекъснато работел, мислел и търсел решения. Спял малко, хранел се рядко, а тя често му се карала да обръща повече внимание на себе си и здравето си.

„Това беше неговото „спокойствие“ – да не почива“, пише Александра.

Според нея баща ѝ винаги се намесвал, когато виждал несправедливост, и помагал на хората независимо кои са те.

Тя не идеализира решенията му и признава, че според нея самата той също е допускал грешки.

„Справедливостта е субективна. Но истината е, че умееше да те накара да повярваш в неговата справедливост. И да му простиш. И днес му прощавам“, пише дъщеря му.

Накрая Александра благодари на всички, които са споделили свои истории за баща ѝ и са подкрепили семейството, както и на цялата ботевистка общност за почитта към него. Фенове, футболисти, треньори и деца от школата се събраха пред стадион „Христо Ботев“, където оставиха цветя и запалиха свещи в памет на клубния президент.

„Вчера разбрах, че беше просто човек. Лети високо, тате. Време ти е да почиваш. Обичам те. Твоята Сисанка“, завършва Александра.

Николета: „Ще живея така, че да се гордееш с мен“

Другата дъщеря на Илиян Филипов – Николета, също се сбогува с баща си с лично послание.

Тя му благодари не само от свое име, но и от името на хората, на които през годините е помогнал.

„Някои хора не те харесваха, други ти се възхищаваха, но малко хора наистина те познаваха“, пише Николета.

За нея баща ѝ остава човекът, който е вярвал в мечтите ѝ дори когато самата тя се е съмнявала в тях, и който е правил всичко възможно те да станат реалност.

„За мен ти винаги ще бъдеш моят най-голям пример, моята опора и човекът, който винаги вярваше в мен“, пише тя.

Николета признава, че най-много ще ѝ липсват малките неща – да му разказва как е минал денят ѝ, да чува гласа му, да го пита за съвет и просто да знае, че е там.

Но си дава и обещание:

„Ще живея така, че да се гордееш с мен. Ще преследвам мечтите си и ще пазя всичко, което ми даде.“

И завършва:

„Обичам те, тате и винаги ще те обичам! Благодаря ти за всичко. Почивай в мир.“

Разследването на убийството на Илиян Филипов продължава. Прокуратурата съобщи, че се извършват разпити на свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза и са иззети веществени доказателства.