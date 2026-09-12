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Джиджев инспектира "Колежа"

Джиджев инспектира "Колежа"

Иван Джиджев инспектира "Колежа" и остана доволен от видяното. Председателят на УС на "Ботев" се е заел лично да следи изграждането на новото бижу на...

21 май | 22:30
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