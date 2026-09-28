Крими

Две деца катастрофираха с кросов мотор и АТВ

Момче е в болница с фрактури на китките, превозните средства били дадени от родителите

Две деца катастрофираха с кросов мотор и АТВ
Снимка: goggle
28 сеп 26 | 19:50
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Фатме Мустафова

Две деца са пострадали при катастрофа в землището на село Голямо Градище, община Опака. Инцидентът е станал между кросов мотор и АТВ, съобщиха от полицията.

Едното момче е управлявало кросов мотор, когато се е ударило в АТВ, шофирано от друго дете – на 13 години.

При сблъсъка по-малкото момче е получило фрактури на китките на ръцете. То е настанено за лечение в болницата в Търговище. Няма опасност за живота му.

При проверката полицията установила, че двете превозни средства са били предоставени на децата от техните родители.

На бащите са съставени актове. По случая е образувано досъдебно производство.

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Автор Фатме Мустафова

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