Българки окрадоха Одрин. Злато за хиляди евро

Българки се проявиха на пазара в Одрин. Две жени, влезли като клиентки в бижутериен магазин и оптика, са откраднали стоки на обща стойност 325 000 турски лири (5 820 евро). Кражбите са заснети от охранителни камери, а полицията е установила, че заподозрените са се върнали в България.

Случаите са от 16 септември на пешеходната улица „Сарачлар“ в Одрин. Двете жени, български гражданки, първо посетили бижутериен магазин, представяйки се за клиентки. Под предлог, че искат да купят злато, започнали да разглеждат изделията.

Докато едната жена разговаряла и се пазаряла със собственика за валутния курс, другата взела златни изделия от витрината. След като напуснали магазина, двете отишли в оптика на същата улица, откъдето откраднали очила.

И двете кражби са заснети от камерите в търговските обекти. Стойността на откраднатото злато е около 300 000 турски лири, а на очилата, 25 000 лири.

След сигналите на собствениците полицията в Одрин започнала разследване. При прегледа на записите от охранителните камери заподозрените били идентифицирани като българските гражданки Р.Н.Н., на 27 години, и Н.Н.И., на 32 години.

Според турските власти след кражбите двете жени са се върнали в България. Разследването по случая продължава.



