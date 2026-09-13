"Купуваха без да мислят, сега пресмятат стотинките". Как се промениха българите в Одрин
Петъчният пазар се казва вече Балкан пазар
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Петъчният пазар се казва вече Балкан пазар
Наркотиците са открити при две отделни проверки на товарни автомобили, пристигнали от ГКПП „Капитан Андреево"
Общината приключва с ремонтите на трибуните за 665-тото издание на „Къркпънар“
Петъчният пазар остава едно от предпочитаните места за пазаруване
Каква е причината?
Заради въвеждането у нас на еврото
Стачка в Гърция натовари границата на Капитан Андреево
Свързано е с употреба на фалшиви банкноти
Градинската култура се е запазила в Одрин още от османския период
Маратонки, якета, дънки и сака се трупаха в ръцете на пазаруващите
Затварянето ни нанесе сериозни загуби, казват търговци
Общината цели ново приложение, съобразено с обществения интерес и закона
Каква е причината?
Цените са приемливи и всеки може да намери продукти по джоба му
На всички сергии бяха раздадени стандартни етикети с цени, с което се гарантира ред и прозрачност
Търговците в Одрин ликуват
Те са най-живописните и колоритни празници, посветени на пролетта в пограничните области
Основата група купувачи са от Бургас, Пловдив, Хасково и Ямбол
Ето колко падна курсът
Търговците извадиха най-изготдните оферти