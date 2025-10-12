Срив на лирата накара нашенци да се юрнат към пазарите на Одрин

Лирата в Турция отново претърпя рязък спад и достигна критичните 4 стотинки, което веднага предизвика вълна от български туристи към южната ни съседка и всички се юрнаха към Одрин, смятана за меката на шопинга за родните купувачи, които се устремиха към границата още с първите сутрешни автобуси и коли през уикенда, за да се възползват от изгодния курс и натовариха се с пазар.

Складовете за перилни и почистващи препарати се пръскаха от клиенти, опашките за тоалетна хартия, таблетки за съдомиялни, евтин прах за пране и други битови стоки се люшкали, а хората трупаха пакет след пакет и радваха се на изгодите. Маслото, кашкавалът и ядките се редиха в количките на ентусиазиралите се шопинг маниаци и хората товариха всичко с усмивка.

Тесните улички в района на складовете блокираха се от автобуси и коли, докато пешеходците се блъскаха, смяха се и договаряха се, предаде Trafficnews.

На Синия пазар и стотинка да бъде хвърлена нямаше къде да падне – зеленчуци, пижами, чорапи и всякакви дребни стоки разпродаваха се мигновено, а за всеки намираха се по нещо, което го зарадва, изкуши и изкара от дома с усмивка.

В центъра на Одрин картината стана още по-колоритна. По тротоарите се тълпят хора, натоварени с огромни чанти и пликчета, пълни не само с хранителни продукти, но и с дрехи и обувки менте на световноизвестни марки.

Маратонки, якета, дънки и сака се трупаха в ръцете на пазаруващите, докато сравняваха и прехвърляха покупките от една торба в друга, сякаш участваха в състезание кой ще натовари най-много и се похвалиха на приятели.

Магазините за стоки менте превърнаха се в истински вихър от хора – персоналът едва смогваха да носят дрехите към пробните, да пренареждат рафтовете и да обслужват клиентите, които разглеждаха, теглеха и пробваха всичко наоколо. По улиците на центъра тежките чанти люшкали се, пълни с обувки, чантички, сувенири и сладки изкушения като баклава.

