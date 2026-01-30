Отиде си турският певец Фатих Юрек

Един от най-колоритните образи на турската сцена и артистът, останал в паметта с песента „Hadi Hadi“, Фатих Юрек, почина. След тъжната вест за смъртта му от болницата и от неговия мениджър направиха изявление.

Юрек дълго време се е лекувал в интензивно отделение, след като след като получи внезапен инфаркт в дома си на 15 октомври 2025 г.

От житейския му път, започнал през 1966 г. в Ерзурум, до кариерата му, простираща се от театралните сцени до ролята на асолист, Фатих Юрек винаги е успявал да бъде една от най-обсъжданите фигури в историята на турския шоубизнес.

Артистът, който често привличаше вниманието с характерните си танци, нашумелите си телевизионни предавания и голямата промяна, през която премина след операция за намаляване на стомаха през последните години, има история, която – противно на очакванията – се корени в много по-дълбоко и изпълнено с труд минало.

В изявление, направено от мениджъра на известния артист, беше съобщено, че той е починал след продължителна и тежка битка със здравословни проблеми. В изявлението се казва:

„След внезапно сърдечно заболяване нашият артист дълго време се лекуваше в интензивно отделение, но въпреки всички усилия на лекарите не успя да се пребори за живота си.

През този период семейството му, близките и почитателите му, които чакаха с голямо търпение и надежда, са в дълбока скръб.

Фатих Юрек остави трайна следа не само на екраните, но и в сърцата на милиони хора със своето изкуство, сценично присъствие, жизнерадост и уникален стил.

Стойността, която той добави към турския развлекателен свят през годините, както и неговата искреност и трудолюбие, винаги ще бъдат помнени с уважение.

Изказваме съболезнования на семейството му, на всички негови почитатели и на артистичната общност.

Информацията относно погребалната церемония ще бъде споделена с обществеността в подходящ момент от неговия мениджър и приятел Мерт Силив.

Той беше познат и у нас, като има дуетни песни с Галена и Малина.



