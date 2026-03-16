Първа изненада около листите на Радев

Бившият председател на парламента Ива Митева няма да бъде водач на листата на „Прогресивна България“ в Русе. Това съобщи News.bg като се позова на свои източници.

Първоначално е било решено именно тя да оглави кандидат-депутатската листа в града, но впоследствие от проекта на Румен Радев са променили решението си. Какви са причините за този обрат засега не е ясно. Още преди официалното структуриране на новата политическа формация около бившия държавен глава беше известно, че Митева ще бъде част от нея.

Припомняме, че тя напусна „Има такъв народ“ заедно с Любомир Каримански.

Сред обсъжданите имена за листата в Русе са бившите областни управители Борислав Българинов и Анатолий Станев, а общинският съветник Деян Недков също се очаква да бъде сред кандидатите за депутати. В листата се предвижда да влезе и Красимир Иванов, който беше част от политическия проект „Български възход“ на бившия служебен премиер Стефан Янев.

По непотвърдена информация щабът на Радев е решил да залага основно на местни авторитети при подреждането на листите за парламентарните избори. В този контекст се обсъжда вариант Ива Митева да оглави листата в Разград. Не е ясно обаче дали юристката не е разочарована от „Прогресивна България“ и дали не е срещнала трудности да намери общ език с хората около Румен Радев. От своя страна самият Радев вече заяви, че при нужда няма да се поколебае да се раздели с хора, с които не споделя еднакви ценности.

