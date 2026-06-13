Молитви за изцеление към светица действат днес, внимавайте с думите

На 13 юни почитаме паметта на Света мъченица Акилина.

Тя е родена във финикийския град Библос. Израства в заможно християнско семейство. Смята се, че Акилина още от малка започнала с интерес да изучава Божието слово, което с плам проповядвала. Аквилина е отгледана в християнската вяра от детството си. От 12-годишна възраст тя започва да разказва на приятелите си за Христос, заради което е извикана при владетеля Волусиан. Въпреки обещанията му, момичето отказва да се отрече от вярата си и смело изповядва Христос. Заради това е подложена на жестоки мъчения.

Според легендата, ангел се явил на момичето същата нощ и я излекувал. Когато на сутринта владетелят видял Аквилина жива и здрава, той бил ужасен и наредил да я екзекутират, но момичето починало, преди той да успее да осъществи плана си. Мощите на светицата по-късно били пренесени в Константинопол, където била построена църква в нейна чест.

В деня на празника на Света мъченица Аквилина вярващите се обръщат към светицата с молитви за изцеление от болести, помощ по семейни дела и домакински задължения. Земеделските производители молят за добра реколта. Смята се, че светицата е покровителка на жените, помага в отглеждането на деца и ги насочва по правилния път.

Съществувало е поверие, че ако на 13 юни сготвите зърнена каша или приготвите питки и почерпите с тях близките си или нуждаещите се, тогава в къщата ще има благоденствие и семейството ще се радва на здраве през цялата година.Според вярванията, денят е предназначен за смирение и отдаване на почит към паметта на Света Акилина. Добре е да се избягват конфликти, злоба, завист и тежки думи в семейството.

Имен ден днес празнуват Асен, Асенка, Аспарух и техните производни.



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