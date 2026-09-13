На днешния ден думите тежат. Един знак вещае студена зима
Народният календар приема деня за граница между лятото и есента, а църквата почита силата на покаянието
Следете всички новини, анализи и коментари за Светица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Народният календар приема деня за граница между лятото и есента, а църквата почита силата на покаянието
Гръмотевиците, росата и сухото време на 24 юли според поверието разкриват какво предстои
Приютено бездомно животно обещава късмет, а прогонването му според поверието може да отнеме хармонията от дома
Не се жъне, не се плете и не се работи с конци, за да бъдат далеч пожарите и змиите
Гъстата утринна роса, ясното небе, вятърът и ниският полет на птиците са били четени като послания за времето, реколтата и дома
Имен ден празнуват Асенка, Асен и Аспарух
Църквата почита св. Ирина Македонска, денят носи обичаи и символика от векове
Пелагия Застъпница и жените, видели Възкресението
Ден, в който небето наказва и закриля едновременно
Света Мария Египетска напомня за силата на вярата и промяната
На 9 януари започва процесът, в който хлапачка се изправи срещу света, не трепна и стана светица
На този ден обаче няма забрана за работа, освен за занаятчийски дейности
Забранено е да се мързелува, особено при почистването на къщата
Предците ни са считали, че 11 септември е последният ден на лятото, след което започва есента
Римска императрица погребала честното тяло на света Сузана
Ако има гръмотевици този ден, това вещае топла есен
Папа Франциск върна светостта на Апостола на апостолите
17 юли се смята за ден, в който си струва да се избягват важни стъпки и гръмки намерения
Според народните поверия, ако на 7 юли времето е горещо, очаква ни студена зима. Жените днес не трябва да работят
На днешния ден традицията е хлябът на трапезата да се раздели на равни части между близките