На Света Варвара жените спазват много важна забрана

На 4 декември църквата почита паметта на Света Варвара Илиополска. Според Юлианския календар на 4 декември се чества Въведение в храма на Пресвета Богородица.

Варвара

Св. Варвара е живяла през 3-ти век в Илиополис, Финикия, в Ливан. Баща й Диоскор бил езичник. Варвара била много красива и затова той я затворил в кула. Момичето прекарало това време в размисъл. Когато дошло време да се задоми, баща й разрешил да излиза извън кулата.

Веднъж Варвара срещнала християни и се кръстила. След като научил за това, Диоскор много се ядосал - той я завел при владетеля с думите, че се отказва от нея. Варвара била подложена на жестоки мъчения, но раните по тялото й зараснали по необясним начин. Като видяла това, християнката Юлиания, която била сред тълпата, също поискала да приеме страдания за Христа. Две момичета били екзекутирани. Бащата на Варвара и владетелят понесли небесно наказание – били убити от мълния.

През 6 век мощите на света Варвара са пренесени в Константинопол. През 1108 г., когато дъщерята на византийския император Алексей Комнин, Варвара, отива в Киевска Русия, за да посети съпруга си, княз Святополк Изяславич, тя поискала светите мощи като дар. Святополк построил църква в Киев - мощите били преместени там. Сега мощите на Света Варвара се намират във Владимирската катедрала в Киев.

Според Юлианския календар на 4 декември се чества Въведение в храма на Пресвета Богородица.

Традиции и обичаи за 4 декември

По знаците на деня се правят гадания за бъдещата реколта и за това каква ще бъде зимата:

· ако вече има сняг - следващата година ще има добра реколта;

· ако на този ден падне много сняг - зимата ще бъде снежна и мразовита;

· ако има слана навън - очаквайте студ, а лятото ще бъде горещо и сухо;

· ако времето е облачно - през лятото ще има много зеленчуци и гъби.

Обикновено по това време предците ни са очаквали започването на люти студове. Поради тази причина те са избягвали тръгването на дълъг път. Поредица от зимни празници започва с празника на св. Варвара. На 5 декември църквата почита св. Сава, а Никулден се празнува на 6 декември.

На този ден жените не трябва да се карат със свекървата си, а също и да се занимават с ръкоделие - може да се наранят.

Основната забрана на този ден се отнася до мъжете: те при никакви обстоятелства не трябва да се карат на жените си - в противен случай долната част на гърба ще се „изкриви“, ще ги заболят ставите или стомаха.

Св. Варвара Илиополска се смята за женска застъпница. На православния празник жените се обръщат към светицата с молитви да им помогне да забременеят и да предпази децата им от болести. Света Варвара закриля от насилствена и внезапна смърт, а също така помага за разрешаване на семейни проблеми, като носи мир, спокойствие и финансово благополучие в дома.

На този ден няма забрана за работа, освен за занаятчийски дейности. В старите времена на този ден са се пекли баници с маково семе - вярвало се, че те предпазват семейството и домашните животни от болести.

