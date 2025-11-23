Храмът „Св. Александър Невски“ отново събира хиляди вярващи

Българската православна църква чества днес празника на свети Александър Невски. В патриаршеската катедрала, носеща името на светеца, духовниците и вярващите се събират за тържествено богослужение. Храмът, издигнат като символ на свободата и жертвите за отечеството, остава едно от най-почитаните духовни места в страната.

Тържествена литургия с участието на патриарха

От 9:30 ч. в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ започва тържествена архиерейска света литургия, предстоявана от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. От светия синод приканват всички православни християни да вземат молитвено участие в празничното богослужение.

Храмът и площадът около него традиционно се изпълват от миряни, дошли да почетат паметта на светеца, закрилник на православието и на руската войска по време на Средновековието.

Стогодишнина от освещаването на храма

Празникът идва след значимо събитие: на 23 ноември 2024 г. беше отбелязана 100-годишнината от освещаването на катедралата. Юбилейната литургия в този ден беше оглавена от патриарх Даниил, а тогава беше припомнено, че самата годишнина се навърши на 12 септември 2024 г., но честванията бяха изместени във връзка със зимния храмов празник.

„Славим и благодарим на Бога от дълбините на сърцата си за Неговата велика милост и благоволение, за това че вече второ столетие патриаршеският катедрален храм величествено се възвисява, краси и утвърждава нашия столичен град“, каза тогава патриарх Даниил в словото си пред множеството вярващи.

На юбилейното богослужение участваха синодални митрополити, епископи и представители на Поместните православни църкви, а празникът продължи близо три часа.

Храм-паметник, изграден с признателност към свободата

Катедралата „Св. Александър Невски“ е средище на духовността и паметта за борците, дали живота си за българската свобода. „Учредителното събрание взема решението да се построи такъв храм в памет на свободата, в благодарност за всички жертви, паднали за свободата на отечеството ни“, припомни патриархът в словото си на 22 ноември 2024 г.

Той подчерта, че от полагането на основния камък през 1882 г. до реалния старт на строителството през 1904 г. минават дълги години подготовка. Самото изграждане на храма трае само осем години, до 1912 г. Следва дванадесетгодишен период на вътрешно художествено оформление, довършен с освещаването му през 1924 г.

Място на молитва във времена на изпитания

„Храмът е свидетел и на радостта, и на благодарността, и на сърдечните пориви на народа ни, и на болките, и на трагедиите, и на възхода, и на злочестието, което сме преживели“, каза преди година патриарх Даниил. Независимо от превратностите на историята, катедралата остава духовна опора за поколенията българи.

И днес хиляди вярващи се очаква да изпълнят дома на молитвата в сърцето на София, за да почетат светеца и да отправят благодарност за благата, които народът ни получава от Бога.

