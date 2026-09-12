Патриарх Даниил: Светият Дух превърна уплашените апостоли в смели богослови
В празничното си послание той припомни силата, която дава живот, вяра и дръзновение на Църквата
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В празничното си послание той припомни силата, която дава живот, вяра и дръзновение на Църквата
БПЦ приканва православните християни да се включат молитвено в празничното богослужение днес
С тържествен чин и Архиерейска света литургия бе увенчана дългогодишна духовна кауза на местната общност
Евангелието ще прозвучи на различни езици като символ на посланието към целия свят
Вярващите се събират в храм „Св. Неделя“, а деца ще бъдат благословени на празнично събитие
Да принесем вярата си, за да царува Христос в сърцата ни!
Света Василева литургия ще бъде отслужена в храма „Въздвижение на Честния Кръст Господен“ в София
Празничното богослужение ще се проведе в храма „Св. Четиридесет мъченици“ в Сапарева баня
Богослужение с участието на епископи и шествие със свети икони в центъра на София
Даниил: Времената са несигурни, но ценностите на вярата остават вечни
Патриарх Даниил оглавява тържествената литургия в патриаршеската катедрала
Завършват празненствата за 160 години от освещаването на един от трите основни храма в града
Той оглави литургия по повод празника на Св. Йоан Рилски
Имен ден празнуват носещите имената Александър и Александра и техните производни
Божествената света литургия ще бъде отслужена от Сливенския митрополит Арсений
Хората се молят на Богородица да спре пожарите
Благословението на Свети апостол Павел се простира върху нашия град, каза митрополит Николай
Робърт Франсис Превост носеше черни обувки като Франциск
Вечна и блажена да пребъде светлата му памет!
Бог ни е заповядал „както Аз ви възлюбих, така и вие да любите един други