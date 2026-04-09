Патриарх Даниил отслужва литургия на Велики четвъртък в София

На днешния Велики четвъртък българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи Василиева света литургия в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“ в София.

Богослужението събира вярващи в един от най-светлите дни от Страстната седмица, посветен на дълбокия духовен смисъл на християнската вяра. Денят е свързан със смирение, молитва и спомен за последните часове на Иисус Христос преди разпятието. В храма се очаква присъствието на множество миряни.

Велики четвъртък напомня за Тайната вечеря - последната среща на Христос със апостолите, на която е установено тайнството Евхаристия. В този ден Спасителят измива нозете на учениците си, отправя последните си наставления и произнася първосвещеническата молитва. След това той се отправя към Гетсиманската градина, където е заловен, за да бъде съден.

По традиция Софийската света митрополия организира и празнични инициативи, посветени на децата и християнските обичаи. От 10:00 ч. на площад „Св. Неделя“ започва събитие под надслов „Празник на православния дух и традиции“, което съчетава боядисване на великденски яйца със спортни игри.

В 11:30 ч. патриарх Даниил ще благослови децата пред катедралния храм, които ще се включат в празничната инициатива, насочена към съхраняването на духовните ценности и традиции.

