Пеевски в поздрав към ромите: Няма да има хора втора класа в България!

Лидерът на ДПС обеща подкрепа и подчерта значението на толерантността

Пеевски в поздрав към ромите: Няма да има хора втора класа в България!
08 апр 26 | 7:33
Иван Ангелов

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отправи специален поздрав към ромската общност по повод Международния ден на ромите - 8 април, като акцентира върху необходимостта от равнопоставеност и толерантност в обществото.

В своето послание той подчерта, че партията, която представлява, разглежда етноса и религията не като разделение, а като богатство. Пеевски увери, че ще продължи подкрепата за всички хора в посока изграждане на по-справедливо общество, „в което няма втора класа хора“.

Той очерта и по-широката визия за развитието на страната - общество, в което държавността е на почит, просперитетът е цел, а сигурността е гарантирана. По думите му именно за такава България се бори ДПС - със съсредоточен фокус върху държавността, икономическото развитие и стабилността.

В обръщението си Пеевски отправи и личен призив към ромската общност да съхранява своята история и идентичност. Той подчерта значението на културните и духовните ценности като неразделна част от богатството и многообразието на българския народ.

Автор Иван Ангелов

Нотариуса и ПепиЕврото
преди 10 минути

Няма да има хора втора класа - всички са трета! Само двата големи паяка оплели в мрежите си цялата държавна администрация са първа!

