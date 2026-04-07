Прокурорите възмутени от Божанов. Остра позиция

Асоциация на прокурорите в България излезе с остра позиция срещу политическите заклинания на бившия министър от ППДБ Божидар Божанов. Критиката не се отменя с политическо заклинание, категорични са магистратите.

Ето какво пишат те в своя позиция, разпространена до медиите:

По повод публичното изказване на Божидар Божанов, че „щом прокуратурата е против тази реформа, тя задължително трябва да се случи“, в България заявява, че подобна теза не е защита на реформа, а опит предварително да бъде обезценено всяко професионално възражение срещу нея.

В правовата държава аргументът не губи стойност заради своя източник. Когато една позиция се отхвърля не поради слабото си съдържанието, а заради това кой я изразява, правният дебат се подменя с политическо противопоставяне. Така критиката не се опровергава, а се обявява за неудобна. Това не е сила на реформата, а е бягство от спор по същество.

Асоциацията на прокурорите в България вече изложи конкретни правни и практически възражения по предложения проект за изменения в НПК. На такива възражения се отговаря с мотиви, с анализ и с по-добър текст, а не с внушението, че самото несъгласие е доказателство за правотата на предложението.

Законодателството не бива да се прави под логиката на ината, нито чрез предварително заклеймяване на всеки професионален глас, който поставя неудобни въпроси. Подобен подход не укрепва доверието в реформата. Той внушава, че изходът от дебата е решен предварително, а критиката е нежелана.

Затова от АПБ призоваваме разговорът да бъде върнат към единствено важния въпрос - дали предложените текстове са ясни, съгласувани и способни да произведат справедлив и предвидим резултат.

Законът не печели сила, когато смълчи критиката. Печели сила, когато издържи на нея.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com