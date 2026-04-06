Радев отсече! Тежка загуба за България

Лидерът на "Прогресивна България" и президент (2017 г. - 2026 г.) Румен Радев публикува емоционален пост в социалните мрежи по повод кончината на легендарния Михаил Белчев.

"България загуби един от своите духовни стожери – Михаил Белчев. Разделяме се с човек, който с талант и достойнство градеше културния ни облик десетилетия наред. Той беше поет на споделената човечност, чийто глас ни обединяваше в най-чистите ни чувства. За мен беше привилегия да мога като президент на Република България да му връча държавно отличие в знак на признателност за неговото изключително творчество", написа Радев.

По думите му Белчев остава завинаги в паметта ни като пример за творец, който не направи компромис със своята съвест.

"Изказвам най-искрени съболезнования на съпругата му Кристина Белчева и цялото семейство. Светла да е паметта му", добави президентът (2017 г. - 2026 г.).

