Овцевъдите вдигат голям събор с храни, традиции и фермерски битки

Хиляди посетители от цялата страна се очаква ад се стекат днес край Петропавловския манастир до Лясковец, където по обяд се открива Националният събор на овцевъдите. Четиринадесетото издание ще премине под мотото „Българските храни от български производители“ и ще постави в центъра на вниманието по-краткия път на храната от фермата до трапезата.

На откриването ще присъстват президентът Илияна Йотова и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Събитието се организира от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация със съдействието на земеделското министерство и с подкрепата на общините Велико Търново, Лясковец и Горна Оряховица.

Тридневният събор отново събира фермери, производители, занаятчии и гости, но тази година посланието му е по-силно насочено към цените и достъпа до българска храна. Според Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, един от работещите пътища към по-ниски цени са кооперативните къси вериги на доставка. Именно такъв модел ще бъде представен край Лясковец.

„Един от основните начини за по-ниски цени на храните са кооперативните къси вериги на доставка. На събора ще представим такъв модел. Ще предлагаме висококачествено българско краве сирене по 6 евро за килограм и овче сирене за 8 евро за килограм“, посочи Караколев.

В кооператива, който ще бъде показан по време на събора, участват над 400 ферми от цялата страна. Идеята е производителите да излязат по-близо до пазара, а потребителите да получат по-пряк достъп до български продукти, без храната да минава през дълга верига от посредници. Така съборът няма да бъде само празник на традициите, а и място за разговор за бъдещето на родното животновъдство.

Организаторите обещават богата програма с изложение на чистопородни овце и кози, фермерски състезания и безплатни забавления за децата. Телевизионният готвач Ути Бъчваров отново ще приготви един тон курбан, а за първи път в програмата ще има демонстрации на конната полиция от София. Очаква се съборът да превърне района край Петропавловския манастир в едно от най-оживените места в страната през празничните дни.

