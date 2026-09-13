Брюксел хвърля спасителен пояс на българските животновъди
Новата европейска стратегия отваря път към по-лесно финансиране, мобилни кланици, ваксинация и защита на семейните ферми
Следете всички новини, анализи и коментари за Овцевъди. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Новата европейска стратегия отваря път към по-лесно финансиране, мобилни кланици, ваксинация и защита на семейните ферми
Това заяви Илияна Йотова на откриването на XIV Национален събор на овцевъдите в България
Над 400 ферми застават зад кооперативен модел, който трябва да свърже по-пряко производителите с потребителите
Овцевъди предупреждават за удар върху българското производство
Овцевъдите ни бесни
София. „Животновъдството е символ на българщината и Третия национален събор на овцевъдите го доказва". Това каза министърът проф. Димитър Греков по вр...
Велико Търново. Над 2000 изпълнители и участници ще се включат във второто издание на Национален фолклорен конкурс "Заблеяло ми агънце". Събитието е ч...
Велико Търново. Вторият национален събор на овцевъдите край Арбанаси ще се проведе без чалга. По време на изложението от 10 до 12 май на поляните о...