В Ню Йорк хвалят бг чушките: не ви трябват цитруси за витамин С

Без да съдържат природен колаген, българските чушки имат вещества, които насърчават естественото му производство в организма, като например витамин C, пише специализираното издание Prevention от Ню Йорк. Според диетоложката Мелиса Мроз-Планелс българските чушки, подобно на цитрусовите плодове, са отличен източник на витамин С.

Всъщност всички сортове български чушки – зелени, жълти, червени и оранжеви – съдържат повече витамин С от портокалите.

Изданието е посветило публикацията си върху решаващата роля на колагена за здравето, пише БГНЕС. „Адекватните нива на колаген помагат за поддържане на мускулите и ставния хрущял, а също така спомагат за поддържане на еластичността на кожата“, обяснява още Мроз-Планелс пред изданието. Колагенът може също да помогне за облекчаване на болките в ставите, причинени от остеоартрит, и за поддържане на здравината на костите, добавя колежката ѝ Кери Ганс.

За да увеличите количеството колаген в диетата си, е важно да консумирате повече храни, съдържащи този протеин, и да избирате храни с хранителни вещества, които насърчават естественото производство на колаген в организма. Хранителният колаген е богат на аминокиселините глицин, пролин и хидроксипролин, които тялото използва, за да синтезира собствен колаген, допълва диетоложката Кайли Кинг.

Откъде да си набавим естествен и достъпен колаген освен от нашенските чушки?

Риба

„Храните, богати на протеини, са най-добрият избор за повишаване на нивата на колаген“, казва Мроз-Планелс. Рибата, особено с кожата, е отличен източник на животински протеин. Колагенът от риба, известен като морски колаген, се абсорбира от организма по-ефективно от колагена от други източници.

Пилешко

Друг вариант за животински протеин, препоръчан от Мроз-Планелс, е пилешкото, или по-точно пилешкият хрущял, който е естествен източник на колаген и е полезен за здравето на ставите и симптомите на артрит.

Белтъци

Те съдържат големи количества пролин, една от аминокиселините, необходими за производството на колаген.

Стриди

Те не съдържат много колаген, но са много богати на цинк, а той е от съществено значение за синтеза и възстановяването на колаген.

Боб

Ако следвате растителна диета, бобът е отличен източник на растителен протеин, отбелязва Мроз-Планелс. Той също така има свойства, които насърчават производството на колаген.

Цитрусови плодове

Изследванията показват, че витамин С играе ключова роля в синтеза на проколаген, предшественик на колагена в тялото. Тези плодове могат да играят значителна роля за по-високите нива на колагена.

Картофи

Сладките картофи са отличен източник на витамин C, както и на антиоксиданта бета-каротин, който тялото преобразува във витамин А, който пък сигнализира на тялото да произвежда колаген. Едно проучване дори показа, че екстрактът от картофени обелки може да стимулира производството на колаген и да служи като ефективна съставка за грижа за кожата против стареене.

Костен бульон

Животинските кости са особено богат източник на колаген, а бавното им варене и съединителната им тъкан вода позволяват на колагена в костите да се разгради до желатин, който се абсорбира по-лесно от тялото. Въпреки това, последните изследвания показват, че костният бульон не винаги е надежден източник на колаген, но осигурява на тялото ключови аминокиселини, необходими за производството на колаген.

Млечни продукти

Млякото, сиренето, киселото мляко и всички млечни продукти също могат косвено да насърчат производството на колаген в организма. Въпреки че самите те не съдържат колаген, те са богати на двете аминокиселини пролин и глицин, които са от съществено значение за производството на колаген.

Каква е дневната доза колаген за ефективни резултати? „Повечето проучвания препоръчват между 2,5 и 15 грама на ден“, отбеляза Ганс. Ако се храните балансирано с достатъчно протеини, плодове и зеленчуци, вероятно получавате достатъчно вещества за синтеза на колаген, каза Мроз-Планелс. „Ако имате нужда от добавка, изследванията относно дозите на колагеновите добавки са противоречиви и няма единна препоръчителна дневна доза“, отбеляза диетологът.