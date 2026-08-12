Справедлива цена! Колко трябва да струва сиренето

Новата методика на икономическото министерство за определяне на т.нар. "справедлива цена" на храните, която е пусната за обществено обсъждане, породи широка дискусия, в която се включиха производители и търговски вериги. Моделът е взет от Франция, където работи успешно.

Справедливата стойност на кравето сирене e oколо 8 евро за килограм според новата методика, предложена от правителството, съобщawa NOVA. Формулата на Министерството на икономиката отчита както цените на българския пазар, така и тези в Европа, като се допуска отклонение от 10%. За неспазването на заложената стойност обаче не са предвидени санкции, а правилата ще важат само за големите търговски вериги.

Според млекопреработвателите различните вериги работят с надценки между 20 и 80%, което е и една от причините за големите разлики в крайната цена.

„На границата на оцеляването сиренето ще излезе около 6 евро. На 8 евро това са около 33 процента надценка. Мисля, че е достатъчно за веригата, обаче не знам техните разходи какви са“, коментира млекопреработвателят Никодим Войнов. По думите му опитът да се определя цената на крайния продукт е несериозен.

От Националната асоциация на млекопреработвателите определят методиката като стъпка в правилната посока, но смятат, че формулите трябва да бъдат прецизирани. „Лично мен от толкова формули направо ме заболя главата“, коментира Владислав Михайлов. По думите му в него се посочват различни стойности - 15 евро и 7,71 евро за килограм. Според сметките на бранша нормалната цена на сиренето е около 9 евро за килограм.

Според изпълнителния директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев самото понятие „справедлива цена“ не означава непременно ниска цена. „Справедлива цена е цената, на която един търговец е склонен да продаде своите стоки или услуга, а един клиент е склонен да я закупи“, коментира той в „Здравей, България”.

По думите му новата методика може да се разглежда като по-мек вариант на административна намеса в сравнение с мерките, предприемани в други европейски държави. „Това е един от най-леките и най-меките проекти, които имат за цел административно понижаване на цените на стоките и услугите“, посочи Кръстев в интервю за сутрешния блок на Нова тв.

Той обаче предупреди, че методиката няма да остане само информационен инструмент. При определено отклонение от изчислената справедлива стойност могат да последват проверки от регулаторните органи. Ако в хода на тези проверки бъдат установени нелоялни търговски практики, може да се стигне и до санкции.