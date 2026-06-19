Ето тайната за повече цветове и богата реколта

Доматин - биостимулаторът помага на растенията да преодолеят стреса и подобрява опрашването дори при неблагоприятни условия

Все повече градинари разчитат на Доматин като надежден помощник за по-добро цъфтене и по-високи добиви. Този листен биостимулатор съдържа свободни аминокиселини, молибден и естествени растителни хормони, които стимулират образуването на жизнеспособен прашец и подпомагат успешното опрашване.

Продуктът е особено полезен при домати, пипер, патладжан, краставици, дини, пъпеши, тиквички и други плодни зеленчуци, при които качеството на опрашването е от решаващо значение за количеството и качеството на реколтата. При високи температури, ниска влажност или недостатъчна активност на опрашителите често се наблюдава окапване на цветовете и слаб завръз. Именно в такива ситуации Доматин показва най-добри резултати.

Сред основните предимства на продукта са увеличаването на броя на цветовете, подобряването на жизнеспособността на полена и стимулирането на образуването на повече завръзи. Освен това той подпомага равномерното развитие на плодовете и намалява риска от загуба на цветове при неблагоприятни климатични условия.

Специалистите препоръчват Доматин да се прилага листно в началото на цъфтежа, когато растенията започват да формират първите си цветове. За домати, пипер, патладжан, дини и пъпеши ориентировъчната доза е 5–6 грама на 10 литра вода. Най-добри резултати се получават при третиране в условия на по-висока въздушна влажност. Важно! Избягвайте пръскане в най-горещите часове на деня.

Важно е да се знае, че Доматин не е препарат за растителна защита, а биостимулатор, който подпомага естествените процеси в растенията. Той съдейства за по-добро опрашване, повече завръзи и по-богата реколта както в оранжерийни условия, така и при отглеждане на открито.

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