Тиквички. Как да отгледате богата и здрава реколта

От подготовката на почвата до правилното поливане – най-важните грижи за здрави растения

Тиквичките са сред най-лесни за отглеждане и могат да ви осигурят вкусна и екологично чиста продукция през цялото лято. За добри резултати подготовката на почвата започва още през есента. Тя се прекопава на дълбочина около 25 сантиметра, като на квадратен метър се внасят 3 килограма добре угнил оборски тор и 20 грама суперфосфат.

През пролетта почвата се прекопава отново, за да се запази влагата и да се ограничат плевелите. След засаждането растенията трябва да се поливат редовно, особено по време на цъфтежа и образуването на плодовете. Тиквичките имат мощна коренова система и се нуждаят от обилно напояване, но прекалената влага може да доведе до загниване.

На един квадратен метър не бива да се засаждат повече от три растения. Редовното плевене и беритба са важни за добрата реколта. Тиквичките е добре да се берат един-два пъти седмично, докато са още крехки и вкусни.

За по-добро опрашване по време на цъфтежа растенията могат да се напръскат с разтвор от 100 грама захар в 1 литър вода, който привлича пчелите и другите полезни насекоми.

Тиквички на фурна с песто и моцарела

Продукти: 5 тиквички, 1 връзка босилек, 3 с.л. зехтин, 2 скилидки чесън, 20 г кедрови ядки, сол, 100 г моцарела

Приготвяне: Тиквичките (5 бр) се измиват и нарязват на колелца. Запържват се в тиган от двете страни, докато омекнат и станат леко златисти. Босилекът (1 връзка) се измива и заедно с почистените скилидки чесън (2 скилидки), солта, зехтина (3 с.л.) и кедровите ядки (20 г) се поставя в блендер и се пасира до получаването на сос песто. В тавичка се подреждат колелца тиквички, поливат се с малко босилеково песто и се поръсват с моцарела. Следва отново ред тиквички, песто и моцарела. Това се повтаря до изчерпване на продуктите. Ястието се пече до готовност при 180 градуса. Поднася се горещо.

В крем сирене и орехи

Продукти: тиквички 3 броя, крем сирене 150 грама, чесън 3 скилидки, орехи 3 броя, копър 1/2 връзка, зехтин 2 супени лъжици, зехтин 2 супени лъжици, оцет 2 супени лъжици

Приготвяне: 3средно големи тиквички. Измивате ги, отрязвате двата им края и ги нарязвате на тънки филийки по дължина. На оребрен тиган, на скара или на грил изпичате тиквичките от двете страни, слагате ги в купа, като ги овкусявате с 1/2ена лъжица сол, зехтина и оцета. Почиствате и счуквате скилидките чесън, почиствате и нарязвате копъра и орехите на ситно и изсипвате тези съставки в купа. Добавяте крем сиренето и разбърквате добре докато съставките се смесят добре.

В единия край на изпечените тиквени филийки слагате част от сместа, завивате на колелце, след което го забучвате с клечка за зъби, за да се фиксира и да не се развива.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com