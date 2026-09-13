Къде се отглежда най-скъпото растение в света и защо струва толкова много?
Плантация край Радом отглежда японския хрян, който няма почти нищо общо с масовите пасти по магазините
Следете всички новини, анализи и коментари за Отглеждане. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Плантация край Радом отглежда японския хрян, който няма почти нищо общо с масовите пасти по магазините
Понякога растението не се нуждае от повече тор и грижи, а от промяна в температурата, светлината и режима
Методът е особено полезен в оранжерии и защитени места, където липсват вятър и достатъчно опрашители
Симеон Караколев обвини държавата, че раздава европейските средства без национална цел и видим резултат
Слънце, умерена влага, торене и редовно почистване са ключът към силен летен цъфтеж
Банята, претрупаните места и занемарените пространства се смятат за неподходящи
Евтиното средство може да се използва за пръскане, почва и вредители, но не е универсално решение за всекиго
Вкусен летен дар, който пази здравето (РЕЦЕПТИ)
Експертни съвети за поинсетиите от избора в магазина до повторния цъфтеж
Той е подходящ за отглеждане във всички краища на България
Стевията може да даде шанс на хиляди семейства след края на тютюна
Георги Доганов от Самоков намира вдъхновение в опита си от гурбет и превръща риска в шанс за успех
Той все пак успява да оцени играта на Алекс и Мони
Неблагоприятното време и други лоши условия отказват все повече производители
От 30 до 140 лева - на такава цена може да намерим живи коледни елхи на пазара тази година
Символът на лятото
Краси градината и балкона, не е капризно, може дори да стане част от кубчетата лед
Тепърва обаче цената на черешата ще пада. Това ще се случи, когато пазарът се напълни с плодове
Учените търсят начини за оптимизиране на космическото земеделие
По думите й съдът не разполага с достатъчно данни за здравословното и психическо състояние на Габриела Пеева