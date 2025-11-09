Нов зеленчук сменя картофите в диетата на българина и на полето в Самоков

Все повече български земеделци търсят алтернативи на традиционните култури, изправени пред трудни климатични условия и колебливи пазари. Пример за това идва от Самоков, където фермери заменят картофите с нови култури, а полетата под Рила вече раждат и броколи, съобщава нова телевизия.

От гурбет към собствена нива

Георги Доганов се завръща в България след години работа в чужбина, решен да използва наученото. Първоначално започва да отглежда картофи – култура, с която регионът на Самоков е добре познат. Само че опитът и спомените от Шотландия го подтикват към промяна.

„Когато работих в Шотландия се занимавах точно с тази култура. Както се казва – хубаво е да правиш нещо, което познаваш”, споделя Георги. Скоро след това той заменя картофите с ягоди, а впоследствие и тях с броколи. Решението изглежда рисковано, но се оказва далновидно.

Трудната борба с природата

Отглеждането на броколи не е лесна работа, особено в климат като самоковския, където пролетите са студени, а лятото – непредсказуемо. „Борбата с природата е трудна. Понякога времето е много сухо, друг път дъждовно. Има много вредители, болести, типични за зелевите култури”, обяснява фермерът.

Тази година реколтата е добра, но пазарните трудности остават. Макар и здравословни и ценени в Европа, броколите все още не са сред най-търсените зеленчуци у нас. Това прави продажбите по-трудни, особено за по-малки производители като Георги.

Пазарът като предизвикателство и шанс

„Просто имах късмет, че имам добри отношения с предишни клиенти от времето на картофите и ягодите и продължихме с броколите”, разказва Доганов. Именно личните контакти и постоянството му помагат да пласира продукцията си.

Пазарът на броколи в България тепърва се развива, но тенденциите в Европа сочат интерес към здравословните и преработени форми на зеленчука. В много страни вече се произвеждат чипсове, пастети и супи от броколи – нови продукти, които може един ден да намерят място и у нас.

Земята под Рила ражда нови идеи

Историята на Георги Доганов показва, че българското земеделие не е обречено на еднообразие. Съчетанието между опит от чужбина, смелост за промяна и любов към земята може да превърне трудностите в предимство.

Броколите от Самоков може и да не са толкова популярни, колкото картофите, но вече се превръщат в символ на новото мислене в българското земеделие – мислене, което търси качество, устойчивост и перспектива.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com